صحف اليوم 13 كانون الثاني 2021 - 00:26 13/01/2021 00:26:33 بعد تسريب الفيديو الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب... لا وساطة بين الطرفين (الأخبار)

بعد تسريب الفيديو الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب... لا وساطة بين الطرفين (الأخبار)

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LBCI News Lebanon

أوضحت مصادر مطلعة لـ" الأخبار " أنه بعد تسريب الفيديو الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب، لن يتطوّع أحد للوساطة بين الطرفين، خصوصاً أن عون منذ البداية لا يريد الحريري، وهو الآن متمسك برأيه نتيجة تصرفات رئيس الحكومة منذ تكليفه. الإعلان

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