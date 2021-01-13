صحف اليوم
13 كانون الثاني 2021 - 00:26
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بعد تسريب الفيديو الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب... لا وساطة بين الطرفين (الأخبار)

بعد تسريب الفيديو الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب... لا وساطة بين الطرفين (الأخبار) Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحريري,عون,بعد تسريب الفيديو الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب... لا وساطة بين الطرفين (الأخبار)
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بعد تسريب الفيديو الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب... لا وساطة بين الطرفين (الأخبار)
Lebanon News
أوضحت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أنه بعد تسريب الفيديو الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب، لن يتطوّع أحد للوساطة بين الطرفين، خصوصاً أن عون منذ البداية لا يريد الحريري، وهو الآن متمسك برأيه نتيجة تصرفات رئيس الحكومة منذ تكليفه.
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