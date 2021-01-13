عون لن يتراجع(الجمهورية)

أعلنت مصادر مطلعة على واقع العلاقة بين عون والحريري انها "ازدادت تعقيداً وتأزماً"، بعد تسريب الفيديو الذي يتضمن اتهام رئيس الجمهورية الرئيس المكلف بالكذب.
وأكدت هذه المصادر لـ"الجمهورية
" اّن عون "ليس في وارد التراجع عن مبدأ المعايير الواحدة التي سبق أن طرحها على الحريري لتشكيل حكومة منتجة مهما اشتدت الضغوط عليه، ومهما حاول البعض تحوير الحقائق لتحميله مسؤولية التأخير".
وشددت على "انّ عون لن يصرخ أولاً في معركة عض الأصابع"، مؤكدة "أنّ المسألة بالنسبة إليه ليست مسألة حسابات شخصية بل تتعلق بقواعد عامة من شأنها حماية التوازنات والحقوق".