صحف اليوم 13 كانون الثاني 2021 - 01:23 13/01/2021 01:23:22 وهبه لـ"نداء الوطن": كل ما تقوم به اسرائيل يجعلنا نتخوف من شيء ما

وهبه لـ"نداء الوطن": كل ما تقوم به اسرائيل يجعلنا نتخوف من شيء ما

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسرائيل, لبنان,وهبه,وهبه لـ"نداء الوطن": كل ما تقوم به اسرائيل يجعلنا نتخوف من شيء ما

LBCI News Lebanon



الإعلان

وقال لـ"

أعلن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه ان "تحليق الطيران الحربي للعدو وخرقه الاجواء اللبنانية هو بحدّ ذاته اعتداء واضح وفاضح ولو من دون الذهاب الى اعتداء عسكري مباشر، فمجلس الامن يجب ان يأخذ العلم ويوثّق رسمياً الشكوى اللبنانية، وعليه ان يردع اسرائيل عن اعتداءاتها ويأخذ قراراً بذلك، فلبنان جاهز لكل الاحتمالات، لكن لا نستطيع الا ان نوثّق في مجلس الأمن كل ما يحصل. ونتمنى ان تقوم القوات الدولية العاملة في الجنوب بدورها في هذا المجال، اذ لا يكفي ان تكون كالشاهد الذي لم يرَ شيئاً وتعتبر ان كل ما لا يمر فوق رأسها كأنه لم يحصل، يجب ان توثّق الاعتداءات وتبلغ الامم المتحدة بذلك، واؤكد لكم ان لبنان متمسك بسيادته ولن يفرط بها".وقال لـ" نداء الوطن ": "لا معلومات دقيقة عن امكانية حصول عدوان على لبنان، لكن كل ما تقوم به اسرائيل يجعلنا نتخوف من شيء ما، وهذا التخوف يجب ان نبقى متنبهين اليه ولا ننتظر شيئاً اسمه عمل صالح وايجابي منها فالاعمال التي ترتكبها سلبية وتضر بلبنان. وهذا ما يجب ان نتوقعه ونضعه نصب اعيننا".

الإعلان