صحف اليوم
14 كانون الثاني 2021 - 00:49
14/01/2021 00:49:59
الحريري ينتظر "تأشيرة" الى مصر... (الاخبار)
الحريري ينتظر "تأشيرة" الى مصر... (الاخبار)
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LBCI News Lebanon
غادر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لبنان مجدداً أمس الى دبي في زيارة غير معلنة، لا في الشكل ولا في جدول الأعمال، فيما علمت صحيفة "
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" أنه ينتظِر "تأشيرة" من مصر التي طلب موعداً لزيارتها ولقاء رئيسها عبد الفتاح السياسي.
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