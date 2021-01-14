صحف اليوم
14 كانون الثاني 2021 - 00:49
Back

الحريري ينتظر "تأشيرة" الى مصر... (الاخبار)

الحريري ينتظر "تأشيرة" الى مصر... (الاخبار) Lebanon, news ,lbci ,أخبار مصر,الحريري,الحريري ينتظر "تأشيرة" الى مصر... (الاخبار)
episodes
الحريري ينتظر &quot;تأشيرة&quot; الى مصر... (الاخبار)
Lebanon News
غادر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لبنان مجدداً أمس الى دبي في زيارة غير معلنة، لا في الشكل ولا في جدول الأعمال، فيما علمت  صحيفة "الأخبار" أنه ينتظِر "تأشيرة" من مصر التي طلب موعداً لزيارتها ولقاء رئيسها عبد الفتاح السياسي.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً