صحف اليوم 14 كانون الثاني 2021 - 00:58 14/01/2021 00:58:53 أوساط سياسية لـ"الاخبار": الحريري يحاول إقحام نفسه في المشهد الإقليمي مُستغلاً اللحظة لحماية نفسه

الحريري يريد الإيحاء بزياراته أنه لا يزال رقماً عند اللاعبين الإقليميين

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LBCI News Lebanon



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وفي الموضوع، أكدت أوساط سياسية لـ"



وقالت المصادر إن الرئيس المكلف يريد أن يقول للقوى السياسية إنه «على عكس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ليسَ معزولاً، وإن أبواب العالم العربي مفتوحة أمامه، ما سينعكس إيجاباً على أي حكومة يترأسها». كما يريد الحريري الإيحاء، من خلال هذه الحركة، بأنه «لا يزال رقماً عند اللاعبين الإقليميين، وهو الجهة المعتمدة لديهم كممثل عن الطائفة السنيّة في لبنان». ذكرت صحيفة "الاخبار" أن مغادرة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لبيروت الى دبي حملت إشارات عديدة، جعلتها محور متابعة من قبل الداخل، لأنها تأتي على وقع انفتاح إماراتي على تركيا وانفتاح تركي باتجاه أوروبا، ما وسّع دائرة التحليلات حول «دور يلعبه الحريري على هذا الصعيد»، تولّت جهات إعلامية الترويج له.وفي الموضوع، أكدت أوساط سياسية لـ" الاخبار " أن المعلومات التي تتحدث عن دور للحريري في المنطقة لا أساس له من الصحة، وأن «الحريري هو من يحاول إقحام نفسه في المشهد الإقليمي، مُستغلاً اللحظة لحماية نفسه».وقالت المصادر إن الرئيس المكلف يريد أن يقول للقوى السياسية إنه «على عكس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ليسَ معزولاً، وإن أبواب العالم العربي مفتوحة أمامه، ما سينعكس إيجاباً على أي حكومة يترأسها». كما يريد الحريري الإيحاء، من خلال هذه الحركة، بأنه «لا يزال رقماً عند اللاعبين الإقليميين، وهو الجهة المعتمدة لديهم كممثل عن الطائفة السنيّة في لبنان».

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