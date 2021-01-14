صحف اليوم
14 كانون الثاني 2021 - 02:30
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ثغرات عدة في مشروع قانون اللقاح! (نداء الوطن)

هذا خطأ كبير يرتكبه مجلس النواب... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لقاح, قانون,مجلس النواب,هذا خطأ كبير يرتكبه مجلس النواب...
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ثغرات عدة في مشروع قانون اللقاح! (نداء الوطن)
Lebanon News
اعتقد مصدر نيابي ان الضرورة أملت السرعة في مشروع قانون اللقاح، وأنّ ثغرات عدة ستظهر فيه تباعاً ما يستوجب تعديلاً لاحقاً.

وأشار المصدر نفسه لصحيفة "نداء الوطن" الى ان القانون يستحدث صندوقاً، إسوة بصناديق الفساد (كصندوق المهجرين، الجنوب، التحرش...) توضع فيه 1% من الكلفة لتغطية أي أضرار، وتلزم الشركات الخاصة اذا استوردت بدفع هذا المبلغ، لكن من دون تغطية، في حال حصول أية أضرار، ما سيؤدي الى ترددّ الشركات في الإستيراد حكماً، وهذا خطأ كبير يرتكبه مجلس النواب، اذا مر القانون كما هو، كونه سيفضي الى وضع معظم اللقاحات في سلة وزارة الصحة لتخضع بذلك لاستنسابية التوزيع.
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