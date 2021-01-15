صحف اليوم 15 كانون الثاني 2021 - 01:07 15/01/2021 01:07:00 هل من علاقة بين الفحوص التي أجراها عون بإصابة وزير الصحة بكورونا؟ (الشرق الأوسط)

توضيح من مصدر مقرّب من رئاسة الجمهورية

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LBCI News Lebanon



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واستبعد مصدر في وزارة الصحة أن يكون حسن قد نقل العدوى إلى أحد خلال الاجتماعين الأخيرين، لا سيّما أن الوزير، كما الحاضرين، كان ملتزماً بوضع الكمامة طوال الوقت، مضيفاً في حديث مع "الشرق الأوسط" أنه لا يمكن التكهّن في موضوع كورونا، ولذلك تعاملت الوزارة مع الموضوع بشفافية، فنشرت خبر إصابة الوزير فور ظهور نتيجة فحص (بي سي آر) ليقوم كل من خالطه بالإجراءات اللازمة". أوضح مصدر مقرّب من رئاسة الجمهورية ألا علاقة للفحوص التي أجراها الرئيس عون بإصابة وزير الصحّة بكورونا لا من قريب ولا من بعيد، مؤكداً في اتصال مع "الشرق الأوسط" أنّ عون "بصحّة جيّدة، ولا يخضع للحجر، ويمارس نشاطه بشكل طبيعي، لا سيما أنه كان خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بعيداً من الوزير حسن مسافة أمتار، فضلاً عن أن جميع الحاضرين كانوا ملتزمين بالإجراءات الوقائية؛ ومنهم بطبيعة الحال رئيس الجمهوريّة".واستبعد مصدر في وزارة الصحة أن يكون حسن قد نقل العدوى إلى أحد خلال الاجتماعين الأخيرين، لا سيّما أن الوزير، كما الحاضرين، كان ملتزماً بوضع الكمامة طوال الوقت، مضيفاً في حديث مع "الشرق الأوسط" أنه لا يمكن التكهّن في موضوع كورونا، ولذلك تعاملت الوزارة مع الموضوع بشفافية، فنشرت خبر إصابة الوزير فور ظهور نتيجة فحص (بي سي آر) ليقوم كل من خالطه بالإجراءات اللازمة".

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