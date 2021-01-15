مروان حمادة لـ" الأنباء الكويتية": الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي دعوة لحرب أهلية

اعتبر عضو اللقاء الديموقراطي النائب المستقيل مروان حمادة، أن "أي دعوة لمؤتمر تأسيسي في الظروف التي يمر بها لبنان، الذي يرزح تحت وطأة سلاح حزب الله غير الشرعي، الذي غيب المؤسسات وأطاح بها، قفزة في المجهول وهذا لن تقبل به"، مؤكدا أننا لا نقبل إلا المرور والعبور عبر المعابر الدستورية، وهي انتخابات نيابية، والإتيان بمجلس نيابي جديد، ويكون الحوار والنقاش ضمنه، خصوصا ان يكون الحوار برئاسة رئيس جمهورية جديد، غير الرئيس الحالي، الذي تبوأ الحكم منذ العام 2016، ونقل لبنان من الجنة إلى الجحيم في أقل من أربع سنوات."
وقال حمادة لـ "الأنباء الكويتية
": "إن اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب وأرسى توازنات جديدة لا يمكن تعديله، إلا بالوفاق العميق المتوازن التعددي والمنفتح، وبغياب السلاح، وان أي محاولة خلاف لذلك هي أكثر من قفزة في المجهول، بل دعوة إلى حرب أهلية".