"الطاقة" تطلق العقود الفورية لشراء الفيول: باي باي "سوناطراك" (نداء الوطن)

أقفلت الدولة اللبنانية الباب بوجه شركة "سوناطراك" رغم محاولات الأيام الأخيرة للعقد الموقّع منذ العام 2005 والذي كان يتجدد تلقائياً كل ثلاث سنوات، الاستفادة مما تبقى للطرف اللبناني من كميات فيول يمكن شراؤها وفقاً لمقتضيات العقد حتى لو انتهت صلاحيته بالزمن.
وبحسب صحيفة "نداء الوطن"
، الخلاف الذي وقع في اللحظات الأخيرة بين الطرفين، نتيجة اصرار الشركة على إلزام الدولة اللبنانية لشراء 212 ألف طنّ من الغاز أويل، و160 ألف طنّ من الفيول Grade A ومليون و248 طنّاً من الفيول Grade B، وهي الكميات المتبقية عن الأعوام 2018، 2019، و2020، (كمية قد تكفي لأكثر من سنة) بالتوازي مع تمسكها بوقف التعقّبات القانونية، ما دفع برئاسة الجمهورية ووزارة الطاقة إلى شطب هذا الخيار عن لائحة الخيارات المتاحة لتأمين الفيول حاجة مؤسسة كهرباء لبنان.
في هذه الأثناء، يسلك دفتر الشروط الذي أعدّته وزارة الطاقة بالتنسيق والتعاون مع إدارة المناقصات، طريقه إلى الإقرار تمهيداً لإطلاق مناقصة تأمين الفيول.