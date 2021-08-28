صحف اليوم
28 آب 2021 - 00:00
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مذكرة تفتح مشكلة كبيرة "لا احد يمكن ان يقدّر عواقبها" (الجمهورية)

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مذكرة تفتح مشكلة كبيرة &quot;لا احد يمكن ان يقدّر عواقبها&quot; (الجمهورية)
Lebanon News
تفاعلَ إصدار القاضي طارق البيطار مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي كان قد رفض تبلّغ دعوة البيطار الى جلسة استجواب كمدعى عليه في ملف انفجار مرفأ بيروت.

ولفت في مذكرة الى البيطار إحضار الرئيس دياب يوم الاثنين 20 ايلول المقبل، وتحديد محل اقامة دياب في السرايا الحكومية. وانّ كل مأمور قوة مسلحة مكلّف بإحضاره، ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة المسلحة.
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وقد قوبل ذلك باستنفار سني واسع، في وقت اكد مسؤول كبير لـ"الجمهورية" ان هذا الامر لا ينسجم لا مع القانون ولا مع الدستور، ويفتح مشكلة كبيرة جداً في البلد لا احد يمكن ان يقدّر عواقبها.
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