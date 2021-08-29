صحف اليوم
29 آب 2021 - 00:44
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طليس لـ"الشرق الأوسط": تبلغت رسمياً من دياب موافقته على دعم قطاع النقل وننتظر جواب وزني الاثنين

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طليس لـ&quot;الشرق الأوسط&quot;: تبلغت رسمياً من دياب موافقته على دعم قطاع النقل وننتظر جواب وزني الاثنين
Lebanon News
وصف رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس تعرفة النقل بأنها "فوضى"، قائلا: "لهذا السبب نحن نحاول الاستعجال في إيجاد حل واتفقنا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على دعم القطاع لتعود التعرفة إلى السعر السابق، أي 6000 ليرة لبنانية".

وأضاف  في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "نحن الآن بانتظار جواب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بعد ظهر يوم الاثنين المقبل، ونهدف إلى حماية الناس من دون أن يُظلم السائق"، موضحاً أنه من جهة ليس بمقدور الناس دفع الأجرة المرتفعة التي يطلبها السائق ومن جهة أخرى لا يمكننا أن نجبر السائق على الالتزام بتعرفة الـ6000 ليرة لبنانية في حين أنه يضطر أحياناً لشراء المحروقات على سعر السوق السوداء. "لهذا السبب نضغط لدفع الحكومة إلى التخفيف عن المواطنين ومساعدة السائقين من إكمال عملهم".
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وأكد أن الاثنين الجواب اليقين، قائلا: "تبلغت رسمياً من رئيس الحكومة موافقته على دعم القطاع، كما كانت هناك جلسات عدة مع وزيري المالية والأشغال، ويبقى الانتظار لمعرفة الرقم النهائي للدعم".
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