زيارة دوكان ... ليست استطلاعية (الجمهورية)

أكدت مصادر ديبلوماسية من باريس أن زيارة منسق مؤتمر سيدر السفير بيار دوكان تندرج في سياق الجهود التي بدأها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كعامل مساعد للبنان في الاستفادة من الفرص التي تفتح امامه آفاق الحلول للأزمة الصعبة التي يعانيها.
ولفتت المصادر لـ"الجمهورية"
الى أنّ زيارة دوكان ليست استطلاعية، بل جوهرها التأكيد من جهة على الالتزام الفرنسي بعدم التخلي عن لبنان والوقوف الى جانب الشعب اللبناني، وتوفير كلّ مساعدة للحكومة اللبنانية تمكّنها من القيام بمهمّاتها وتخطي الازمة الصعبة في لبنان، والشروع سريعا في تنفيذ برنامج الاصلاحات، كما ودفع الحكومة في لبنان الى أخذ المبادرة في هذا الاتجاه، وعدم تضييع الوقت.