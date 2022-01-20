ميقاتي لـ"نداء الوطن": لا أحد يمكنه المس بصلاحياتي

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رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أننا "وصلنا إلى وضع سيئ نتيجة التخلف عن الدفع منذ سنتين حتى بتنا عاجزين عن الإقتراض، رغم أن الإقتراض صار جزءًا من تراكمات حتى وقعنا في عجز في الموازنة."وشدد في حديث لصحيفة "" أننا ولأول مرة "سنكون أمام موازنة حقيقية لا نتكل فيها على الإستدانة، وسنذهب لبدء مناقشتها الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء."وأكد أن "لا أحد يستطيع أن يحدد جدول أعمال مجلس الوزراء والمس بصلاحيات رئيس الحكومة الذي انتظر ما يزيد على ثلاثة أشهر من دون دعوة لجلسة إحترامًا لمكوّن لبناني رفض أن يحضر."