سلام لـ"الجمهورية": هذه قصة عزوفي عن الترشح

أوضح الرئيس تمام سلام أنه اتخذ الموقف المنسجم مع قناعاته والذي يحاكي توق الناس إلى تغيير كبير وجدي، لافتًا إلى أن شعار "كلن يعني كلن" ولو كان ليس دقيقًا بالكامل إلا أنه يعكس حجم الغضب الشعبي والحاجة إلى إنتاج طبقة سياسية جديدة تكون قادرة على مواكبة طموحات الشباب.
وفي حديث لصحيفة "الجمهورية
"، قال سلام: "لقد أصبح عمري 77 سنة والطاقة التي كنت أملكها قبل عشر سنوات لم تعد هي ذاتها الآن، فإلى متى سأظل أطلب من الناس أن ينتخبوني؟"
ورأى أن "الوقت حان حتى أجلس جانبًا وأترك فرصة ودورًا للشباب ولأصحاب الطاقات، وأنا مقتنع بأنه كما دخلت المعترك السياسي بحماسة، يجب أن أعرف متى أنسحب بهدوء، وفي رأيي هذا هو التوقيت المناسب."