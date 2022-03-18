ماريو عون لـ"الشرق الأوسط": خيار الاستقالة وارد

اعتبر النائب ماريو عون، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن قرار استبعاده عن الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة "غير مقبول". وقال: "أنا أملك مسيرة طويلة في التيار الوطني الحر من نقابة الأطباء إلى الوزارة والنيابة حيث كنت أقوم بواجبي، في حين اتخذ قراراً بترشيح شخص آخر من منطقة الشوف، لا يعرفه أحد، ولا حيثية له، وهو ما طرح علامة استفهام من قبل أبناء المنطقة"، كاشفاً أن رئيس التيار جبران باسيل كان مستاءً من ترشيحه وطلب منه عدم الإقدام على أي خطوات تقريرية، قبل التشاور مع الحزب، مشيراً إلى أنه قد يتجه إلى الاستقالة إذا استمرت هذه الضغوط، مؤكداً: "الكرامات خط أحمر". وعن سبب الإقصاء، أجاب عون: "لا أعرف كيف يفكر رئيس (التيار)، ويقولون إن القرار مبني على نتائج الانتخابات التمهيدية التي أعتبرها مجحفة وغير عادلة"، مؤكداً: "لا نقبل بالديكتاتورية، ويفترض أننا في حزب ديمقراطي".
وفيما نفى عون التنسيق بين "النواب المبعدين"، يؤكد لـ"الشرق الأوسط
" أنه رغم ترشيحه فإنه ليس هناك قرار حاسم حيال خوضه المعركة ضمن لائحة، خاصة أن القانون الحالي يفرض على المرشح أن يكون ضمن لائحة، لافتاً إلى أن الأمر مرتبط بما ستحمله المفاوضات الانتخابية في المرحلة المقبلة قبل انتهاء موعد تقديم اللوائح إلى وزارة الداخلية، علماً بأن مفاوضات التيار في الشوف ترتكز مع الوزير السابق وئام وهاب، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، من الأطراف الدرزية، والوزير السابق ناجي البستاني، والنائب فريد البستاني، من الجهة المسيحية. وفيما رجّح أن يتم التوافق على تشكيل لائحة واحدة، لفت إلى أنه عقد اجتماعاً واحداً بين الطرفين، ولم يتوصلوا فيه إلى الحسم.