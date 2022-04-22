هذا ما يحمله الشامي إلى واشنطن ... ماذا عن تعطيل زيارة ميقاتي إلى العاصمة الاميركية؟(الجمهورية)

علمت الـ"الجمهورية"
أنّ نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي يحمل معه الى العاصمة الاميركية مجموعة من الملفات الخاصة بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، بما فيها مجموعة من الاقتراحات حول الخطوات التي يمكن القيام بها في أعقاب توقيع الإتفاق "على مستوى الموظفين" بين الحكومة اللبنانية والصندوق.
أيضا، يحمل الشامي معه مجموعة أفكار للبحث في ما يمكن القيام به لجهة القروض الممنوحة من البنك الدولي بما فيها تلك المتعلقة بتمويل استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية تنفيذاً للوعود التي قطعها ممثّل البنك في لبنان وقياساً على حجم الترتيبات اللوجستية والتقنية التي أنجَزها الجانب اللبناني مع الجهات المعنية في مصر والاردن وسوريا على حد سواء وجاءت كاملة كما تم التفاهم في شأنها.
وفي سياق متصل، علمت أيضا الـ"الجمهورية" أنّ ما نُشِر أمس عن تعطيل زيارة كان رئيس الحكومة يرغب القيام بها الى واشنطن تُفيد أنّ الفكرة لم تكن موجودة من قبل وأن من تكهّنَ بها وقع في التباس حيث ظنّ أن التحضيرات التي سبقت زيارة الشامي للعاصمة الاميركية هي لرئيس الحكومة.