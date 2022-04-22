صحف اليوم 22 نيسان 2022 - 00:36 22/04/2022 00:36:21 توقيف مطلوبين بجرائم السرقة وتجارة المخدرات في الضاحية.. هذا ما كشفته مصادر لـ"الشرق الأوسط"

توقيف مطلوبين بجرائم السرقة وتجارة المخدرات في الضاحية.. هذا ما كشفته مصادر لـ"الشرق الأوسط"

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الضاحية الجنوبية, مخدرات,سرقة,توقيف مطلوبين بجرائم السرقة وتجارة المخدرات في الضاحية.. هذا ما كشفته مصادر لـ"الشرق الأوسط"

LBCI News Lebanon



الإعلان

وقالت المصادر لـ" كشفت مصادر لبنانية مواكبة للإجراءات الأمنية في الضاحية أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتوقيفات والملاحقات بناء على بيانات و"داتا" جمعتها من كاميرات الشوارع، ومعلومات أمنية تثبت عمليات السرقة وإطلاق النار والاتجار بالمخدرات وغيرها من الأعمال الخارجة عن القانون، مشيرة إلى أن التوقيفات انتقلت إلى مرحلة متقدمة، وهي ملاحقة العصابات ومشغلي هؤلاء السارقين ومطلقي النار، حيث لا يقوم بعضهم بتلك الأعمال المخلّة منفرداً، بل ينضم إلى مجموعات تشغله.وقالت المصادر لـ" الشرق الأوسط " إن انتشار القوى الأمنية، وهو إجراء مطلوب من وقت طويل "عكس ارتياحاً في صفوف السكان"، بموازاة موسم افتتاح الأسواق قبل عيد الفطر في ساعات الليل، وهو موسم يشهد ازدحاماً كبيراً.

الإعلان