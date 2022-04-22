صحف اليوم 22 نيسان 2022 - 00:40 22/04/2022 00:40:55 تأهب أمني في المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان (الشرق الأوسط)

تأهب أمني في المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان (الشرق الأوسط)

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LBCI News Lebanon





وعلمت " تشهد مناطق الحدود السورية مع لبنان، حالة تأهب أمني وتشديد على المعابر غير الشرعية، في ظل أنباء عن ازدياد حركة تهريب البشر من سوريا إلى لبنان، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية.وعلمت " الشرق الأوسط " من مصادر خاصة، أن أجهزة أمنية عدة عززت حواجزها في منطقة القصير، غرب حمص، التي تتقاسم السيطرة عليه مع "حزب الله" اللبناني، مع تزايد تهريب البشر إلى لبنان بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، نتيجة ازدياد صعوبات الحياة في سوريا، بعد رفع الحكومة الدعم عن الوقود وعدم توفر كثير من مواد ومتطلبات العمل (كهرباء - مازوت - بنزين)، بالتزامن مع ارتفاع متواصل في الأسعار. الإعلان

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