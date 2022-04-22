مستودعات مهجورة لتخزين القمح... وسلام يلقي اللوم على الحكومات السابقة(نداء الوطن)

بحسب معلومات خاصة لـ"نداء الوطن"، طفا إلى السطح وجود ستة مستودعات مهجورة ضخمة في منطقة تل عمارة البقاعية، تابعة لمكتب الحبوب والشمندر السكري.
ووقوفاً عند لغز مستودعات تل عمارة "المهجورة" الستة، أشار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في حديث لـ"نداء الوطن"
إلى أنها تابعة لوزارة الزراعة وقد وضعتها الأخيرة تحت تصرف وزارة الاقتصاد مع بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.
وأوضح سلام أن المستودعات موجودة منذ زمن، لا ينقصها إلا تركيب زجاج للنوافذ وعمليات صيانة بسيطة كي تصبح مؤهلة لتخزين القمح، إذ إضافة إلى المستودعات الستة، تتضمن المنشأة قبّاناً للشاحنات وعدة مكاتب مهملة لم تطأها رِجل منذ سنوات.
وألقى وزير الاقتصاد اللوم على الحكومات السابقة التي أهملت أعمال الصيانة هناك ولم تعلمهم بوجود المستودعات أصلاً.
وأعرب سلام عن سعي دؤوب لإيجاد حلول سريعة لناحية بناء أهراءات جديدة في كل من طرابلس وبيروت والبقاع، موضحاً أن تركيزه ينصبّ حالياً على إيجاد أماكن بديلة لتخزين القمح.