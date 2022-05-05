صحف اليوم
05 أيار 2022 - 00:02
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الإنتخابات النيابية تحت المجهر الدولي... (الجمهورية)

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الإنتخابات النيابية تحت المجهر الدولي... (الجمهورية)
Lebanon News
أكّد دبلوماسيون غربيون أن هذه الإنتخابات النيابية ستكون بالفعل تحت المجهر الدولي، "الذي لن يغضّ الطرْفَ عن أيّ أخطاء أو تجاوزات إذا ما حصلت في داخل لبنان او خارجه"، مشددين لـ"الجمهورية" على "أنّها ستُقابَل بمواقف مباشرة وإجراءات فوريّة".
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