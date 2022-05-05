صحف اليوم 05 أيار 2022 - 00:08 05/05/2022 00:08:33 اهتزاز مالي كبير بعد الانتخابات... ما صحة هذا الأمر؟ مصادر حكومية توضح عبر"الجمهورية"

اهتزاز مالي كبير بعد الانتخابات... ما صحة هذا الأمر؟ مصادر حكومية توضح عبر"الجمهورية"

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الانتخابات النيابية, اقتصاد,لبنان,اهتزاز مالي كبير بعد الانتخابات... ما صحة هذا الأمر؟ مصادر حكومية توضح عبر"الجمهورية"

LBCI News Lebanon





وفيما ابلغت مصادر حكومية "انّ هذه الشائعات ليست مبنية على وقائع جدية، بل هي من باب التهويل الذي يعمد اليه المتضررون من سلوك لبنان طريق الانفراج، والذي تسعى اليه الحكومة"، اكدت مصادر مالية لـ" لوحِظ خلال الايام القليلة الماضية انّ بعض منصات التسريب، سواء من بعض "الغرف السوداء" أو على مواقع التواصل الاجتماعي، دأبت على التهويل واشاعة اجواء مقلقة تُنذر باهتزاز مالي كبير في فترة ما بعد الانتخابات مباشرة.وفيما ابلغت مصادر حكومية "انّ هذه الشائعات ليست مبنية على وقائع جدية، بل هي من باب التهويل الذي يعمد اليه المتضررون من سلوك لبنان طريق الانفراج، والذي تسعى اليه الحكومة"، اكدت مصادر مالية لـ" الجمهورية " انّ "الوضع في أسوأ حالاته ويقترب من ان يصبح ميؤوسا منه، ومشرّع على مخاطر كبيرة. فأي سيناريوهات او شائعات تطلق من هنا وهناك ليست مستغربة او مفاجئة، خصوصاً ان العامل الاساس في توقّع الأسوأ وتشجيع مطلقي الشائعات على المضي في ذلك من دون اي رادع او حسيب هو الضعف الذي تعانيه السلطة، وتراجع هيبتها وانعدام الثقة بقدرتها على توفير العلاجات المطلوبة. وبالتالي، فإنّ بقاء السلطة في وضعها الانحداري الراهن لا يترك امام البلد طريقاً يسلكه سوى السقوط والغرق أكثر فأكثر في وحول الازمة." الإعلان

الإعلان