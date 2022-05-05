هل يعود لبنان إلى تعديل المرسوم 6433؟ (الأخبار)

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أشار مصدر معني إلى أن هوكشتين لم يقم بأي خطوة منذ تقديمه آخر عرض رسمي إلى الدولة اللبنانية، فيما تولت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا تسيير الأعمال نيابة عنه، لكن على شكل ضغوط على الأفرقاء السياسيين للقبول بالشروط الأميركية والموافقة بجواب خطي على العرض.ورأت المصادر أن إعادة الإعتبار للموقف اللبناني وعرقلة الخطط الإسرائيلية في كاريش تبدآن من خلال تفعيل ورشة تعديل المرسوم 6433، الذي قال رئيس الجمهورية ميشال عون سابقًا إن أمره متروك كخيار يصلح اللجوء إليه في حال فشل المفاوضات التي بتنا عمليًا أمامها.وأوضحت معلومات لصحيفة "" أن وزير الأشغال علي حمية، إضافة إلى وزراء آخرين، يمكنهم إعادة وضع مشروع تعديل المرسوم 6433 على طاولة مجلس الوزراء في ما تبقى من جلسات، من دون استبعاد العوامل السياسية المؤثرة في الملف.