صحف اليوم
05 أيار 2022 - 00:26
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التحقيقات في "مركب طرابلس": الإستماع إلى العسكريين (الأخبار)

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التحقيقات في &quot;مركب طرابلس&quot;: الإستماع إلى العسكريين (الأخبار)
Lebanon News
أوضحت مصادر متابعة لصحيفة "الأخبار" أنها ستتم بناء على مسارين، الأول يقوم على استدعاء المدنيين المتهمين بشراء المركب والإعداد للرحلة وعرف منهم الشقيقان ع.الدندشي و ر.الدندشي، والثاني عسكري، إذ من المرتقب أن يتم استدعاء الضابط المسؤول عن الخفارة التي لاحقت المركب إضافة إلى عسكريين كانوا على متنها ومتن الزورق الذي أبحر لمؤازرتها.
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ولفتت المصادر إلى أن المركب لا يزال تحت المياه، وما يعوق تعويمه وجوده على عمق يبلغ 470 مترًا تقريبًا ما يتطلب وسائل تقنية غير متوافرة لدى الدولة.

وقدرت أن يكون المفقودون عالقين في المركب، تحديدًا في الجزء السفلي منه.
 
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