مقاطعة المستقبل تؤرق جنبلاط: الإشتراكي يفكك لوائح بضغوط وإغراءات (الأخبار)

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التحدي السني للمختارة لن يهدد المرشحين مروان حمادة وسعد الدين الخطيب فقط، بل أيضًا نائب التقدمي بلال عبدالله.وعليه، رجحت مصادر إشتراكية بأن يمنح الصوت التفضيلي لكل من عبدالله وحمادة كأولوية على صعيد الشوف، وعلى الخطيب أن يتدبر أمره.كذلك، تستشعر المختارة بأن اللائحة التي تضم المرشح عن الجماعة الإسلامية عمار الشمعة قد تأخذ أصواتًا من درب عبدالله وحمادة بسبب ثقلها.ولفتت مصادر لصحيفة "" إلى أن المختارة قدمت إغراءات كثيرة للجماعة للإنسحاب من الإنتخابات وصلت إلى دفع المال ووعود بمكاسب سياسية وبلدية لاحقة.