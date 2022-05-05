الأبيض لـ"نداء الوطن": إقرار الـ35 مليون دولار اليوم يخفف أزمة الدواء

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وفقًا لجدول أعمال الجلسة الذي حصلت عليه صحيفة ""، فقد نص البند الأول على طلب وزارة الصحة العامة إلى مصرف لبنان سداد مبلغ 35 مليون دولار أميركي لزوم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء. وبذلك، وفي حال إقرار هذا البند، ستخف حدة أزمة فقدان الدواء كما أكد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض.ونظرًا إلى التوافق على توفير الأموال المطلوبة لاستقدام الدواء المدعوم، أوضح الأبيض أن عددًا من المصارف عمد الأسبوع الماضي إلى استلام طلبات المستوردين لتمويل عمليات الإستيراد لتقصير الفترة التي سيستغرقها استقدام الأدوية من الخارج وبدء وصولها في أسرع وقت ممكن مع إعطاء الأولوية لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.وأمل في إيلاء مسألة الدواء الأولوية الإنسانية والأخلاقية بعيدًا عن الحسابات الأخرى، لأن المرضى لا يستطيعون تأجيل علاجهم أو الإمتناع عنه.