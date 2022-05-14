باريس تطالب بشفافية كاملة في الانتخابات اللبنانية (الشرق الأوسط)

فيما يتوجه الناخبون اليوم في لبنان إلى صناديق الاقتراع، حرصت باريس على توجيه رسالة واضحة إلى اللبنانيين عبرت فيها عن ضرورة أن يتميز هذا الاستحقاق الديمقراطي بـ"الشفافية، وأن يحصل في ظروف تضمن الأمن والحرية للجميع".
وقال مصدر دبلوماسي رفيع في لقاء مع مجموعة ضيقة من الصحافيين، مساء الجمعة، ,وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط
" إن الهم الأول يتناول بالطبع كيفية حصول الانتخابات. لكن المهم أيضاً، عقب ذلك، أن يتم العمل على تشكيل حكومة جديدة "ضمن مهلة معقولة"، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية ستعمل على توجيه "رسائل واضحة" بهذا المعنى إلى الأطراف ذات العلاقة.