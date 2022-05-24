صحف اليوم
24 أيار 2022 - 00:11
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عون: تجديد الثقة بحكومة ميقاتي أو بديل سريع (الأخبار)

عون: تجديد الثقة بحكومة ميقاتي أو بديل سريع (الأخبار) Lebanon, news ,lbci ,أخبار حكومة,ميشال عون,عون: تجديد الثقة بحكومة ميقاتي أو بديل سريع (الأخبار)
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عون: تجديد الثقة بحكومة ميقاتي أو بديل سريع (الأخبار)
Lebanon News
نقل زوار رئيس الجمهورية عنه في ما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس أنه "لا يتدخل في هذا الأمر، والقرار متروك للنواب، وهو لا يزال يتمسك بمبدأ فصل السلطات". وأكد عون، على عكس ما يشاع عن صعوبة تشكيل حكومة، أن "هناك حكومة وهناك انتخابات رئاسية (...) الجميع ظلّ يشكك بحصول الانتخابات حتى آخر يوم، ثم حصلت. وهكذا دواليك في استحقاق الحكومة والرئاسة".
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وأكد الزوار، بحسب "الأخبار"، أن عون يصرّ على تشكيل الحكومة في أسرع وقت، ولا يضع شروطاً حتى بما خصّ اسم رئيس الحكومة، ولا يمانع فكرة تجديد الثقة بالحكومة الحالية في حال موافقة القوى السياسية على ذلك. ونقل الزوار عن عون خشيته من أن يكون هناك من يريد إبقاء الفراغ ومحاولة تهشيم صورته من خلال فوضى اجتماعية واقتصادية تنجم عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة. 
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