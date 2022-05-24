عون: تجديد الثقة بحكومة ميقاتي أو بديل سريع (الأخبار)

نقل زوار رئيس الجمهورية عنه في ما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس أنه "لا يتدخل في هذا الأمر، والقرار متروك للنواب، وهو لا يزال يتمسك بمبدأ فصل السلطات". وأكد عون، على عكس ما يشاع عن صعوبة تشكيل حكومة، أن "هناك حكومة وهناك انتخابات رئاسية (...) الجميع ظلّ يشكك بحصول الانتخابات حتى آخر يوم، ثم حصلت. وهكذا دواليك في استحقاق الحكومة والرئاسة".
وأكد الزوار، بحسب "الأخبار
"، أن عون يصرّ على تشكيل الحكومة في أسرع وقت، ولا يضع شروطاً حتى بما خصّ اسم رئيس الحكومة، ولا يمانع فكرة تجديد الثقة بالحكومة الحالية في حال موافقة القوى السياسية على ذلك. ونقل الزوار عن عون خشيته من أن يكون هناك من يريد إبقاء الفراغ ومحاولة تهشيم صورته من خلال فوضى اجتماعية واقتصادية تنجم عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة.