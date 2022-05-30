الدولار انخفض وأسعار السلع ستليه (الجمهورية)

مع استقرار سعر الصرف في نهاية الاسبوع على حوالى 27 الفاً و500 ليرة، من المتوقع ان تبدأ اسعار السلع والمواد الغذائية بالتراجع تماشياً مع سعر الصرف الجديد.
واكدت مصادر متابعة في وزارة الاقتصاد لـ"الجمهورية
" انه خلال اللقاء الذي عقد يوم الجمعة الماضي في وزارة الاقتصاد برئاسة الوزير أمين سلام وحضور اصحاب السوبرماركات، أكد المستوردون انّ تسعيرة السلع المعتمدة كانت وفق دولار 37800 ليرة، اما اليوم وبعد تراجع سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء وفتح المجال امامهم مجدداً للاستفادة من منصة صيرفة بعدما كانت هذه العملية متوقفة سابقاً، سيبدأون بتحديث لوائح الاسعار وإرسالها الى التجار وأصحاب السوبرماركت خلال 48 ساعة بحيث انه اعتباراً من يوم الاربعاء يجب ان تكون الاسعار الجديدة تعمّمت للجميع وانطلق العمل بها كلياً لتشمل كافة السلع. كذلك المطلوب من التجار الذين رفعوا اسعارهم وفق دولار 37 الفاً ان يخفضوها مجددا وفق سعر صرف الدولار الجديد.
أما عن تسعيرة الدولار التي سيعتمدها الموردون، فقالت المصادر: لا يمكن لأحد التكهّن بما ستكون عليه الاسعار اليوم على المنصة او في السوق السوداء، لكن بجميع الاحوال هناك تراجع في سعر الدولار بما لا يقل عن 10 الاف ليرة.