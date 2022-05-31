هؤلاء مَن سينتخبون بري... (الجمهورية)

في سياق انتخاب رئيس مجلس النواب، تُعتبر المعركة شبه محسومة للرئيس نبيه بري، فـ"حزب الله" لم يرشح أي نائب لهذا المنصب، مؤكّدة مصادره لـ"الجمهورية" أنّ الحزب موقفه معروف وهو يدعم بري.
كذلك، قال مصدر قريب من "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهورية" انّ "النائب جبران باسيل موقفه سلبي من انتخاب الرئيس بري، ولا يؤيّده في انتخابات رئاسة المجلس، لكن عدم التصويت لبري لن ينسحب على النواب الأعضاء، مثل إلياس بو صعب المرشح لمنصب نائب رئيس المجلس، وابراهيم كنعان، وآلان عون، وسيمون أبي رميا".
وعلمت "الجمهورية
"، أنّ النواب التغييريّن لن ينتخبوا بري وموقفهم محسوم، "نفضل ان نضع ورقة بيضاء".
كما بات موقف حزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية" ثابتاً، فهما ايضاً يفضّلان الورقة البيضاء على انتخاب بري رئيسًا لولاية سابعة.
أما "الحزب التقدمي الاشتراكي"، فأنّ نوابه الأعضاء في "اللقاء الديمقراطي" سيصوّتون لبري بناءً على توصية رئيس الحزب وليد جنبلاط.
بدورها، تجري الاتصالات لضمان فوز بري في دورة الانتخاب الأولى، بحصوله على تأييد 65 نائباً وما فوق، بين نواب حركة "أمل" و"حزب الله" وعدد من نواب "التيار الوطني الحر" و"التقدمي الاشتراكي" وحزب "الطاشناق" وعدد من المستقلين كالنائب ميشال المر، خصوصاً أن لا منافس له، و"حزب الله" يتولّى جزءاً من هذه الاتصالات، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجمهورية".