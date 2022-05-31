صحف اليوم 31 أيار 2022 - 00:18 31/05/2022 00:18:23 بري: تعالوا نتوحّد (الجمهورية)

بري يشدّد على أنّ سبيل الخلاص هو الوحدة

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LBCI News Lebanon



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وبحسب " ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه اذا كان الرئيس نبيه بري مُتيقناً من فوزه بولاية جديدة في رئاسة مجلس النواب، الا انه يحرص عشيّة الجلسة، ومع انطلاق الولاية المجلسية رسمياً، على ان يمدّ يده في اتجاه كل المكونات النيابية، على قاعدة ان ليس في لبنان عداوات بل هناك خصومات، ويؤكد على "النظر بعين واحدة الى واقع البلد والمأساة التي يعيشها اللبنانيون"، فيوضح أنّ "واقع البلد مرير، وأمامنا واجبات كبرى في مجلس النواب، فلنَدع خصوماتنا جانباً، كنّا أخصاماً في الانتخابات، ولا يجوز ان نسحب خصومتنا الى ما بعد الانتخابات، كما لا يجوز أبداً أن نضيّع البلد ومصالح الناس في خصوماتنا، المطلوب ان نعمل معاً في اتجاه رَفع هذه المعاناه، وإنقاذ البلد".وبحسب " الجمهورية "، يشدّد بري على انّ سبيل الخلاص هو الوحدة والتضامن فيما بيننا كلبنانيين، والمجلس الحالي بتركيبته يُنايدنا لكي نتضامن ونتوحّد وننسّق مع بعضنا البعض ونُسارع الى إنقاذ بلدنا واهلنا بعمل مشترك اليوم قبل الغد، والّا فإنه من دون هذه الوحدة والتضامن سينزلق البلد الى الدرك الأسفل من النار.

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