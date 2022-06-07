لبنان يدعو الوسيط الأميركي لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود.. ومرجع يحذّر من تدحرج الأمور بشكل خطير إذا لم يأتِ قريباً (الشرق الأوسط)

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أعلن لبنان الأحد، أنه سيدعو الوسيط الأميركي في عملية ترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتاين للعودة إلى بيروت، وسط أجواء من الترقب فرضتها معلومات عن وصول باخرة تنقيب يونانية إلى منطقة متنازع عليها مع إسرائيل.وفي هذا السياق، أكد مرجع لبناني لـ"" أن "الأولوية حالياً هي لعودة الوسيط الأميركي للبدء فيما اتفق عليه من ترسيم للحدود البحرية مع الجانب الإسرائيلي"، معتبراً أن "من السابق لأوانه إطلاق التهديدات بهذا الخصوص". غير أن المرجع غمز من قناة الموفد الأميركي "الذي يزور لبنان ليومين ثم يختفي لأشهر"، ومنبهاً إلى أنه "في حال لم يأتٍ الوسيط قريباً، فإن الأمور سوف تتدحرج في اتجاه خطير للغاية".