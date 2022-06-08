هل يحمل هوكشتاين حلا كاملا معه إلى لبنان؟ (الشرق الاوسط)

نفت مصادر معرفتها ما إذا كان الوسيط الأميركي لملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين يحمل حلاً كاملاً معه في الزيارة المرتقبة الأحد المقبل إلى لبنان، موضحة أن كان هناك إصرار على استعجال زيارته لأن الأمور سيئة، ومن الضروري أن يستأنف مهامه كوسيط بين الطرفين.
وأشارت المصادر لـ"الشرق الاوسط"
أن لا شيء محسوم حتى الآن حول ما سيحمله هوكشتاين، لافتة إلى أن الثابت الوحيد هو اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مطلع تشرين الأول 2020، وينص على ترسيم الحدود البحرية وتحديد كل طرف لمياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة به، وشددت على أن اتفاق الإطار هو الصيغة والآلية الوحيدة المتوفرة لترسيم الحدود وحل النزاع.