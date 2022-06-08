مسار ملف ترسيم الحدود البحرية... لا يبشّر بالخير (الجمهورية)

وأكّدت مصادر رسمية لـ"الجمهورية"، أنّ لبنان صاحب حق، ولن يتخلّى عن هذا الحق، وكما انّه لا يقبل بأن يتخلّى عن سنتيمتر واحد من حدوده البرية.