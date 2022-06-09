أسرار الصحف 10 - 6- 2022

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في حين رفض النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابوحيدر تسجيل الدعوى ضد الحاكم رياض سلامه وشقيقه رجا لعدم الصلاحية باعتبارها تتبع النيابة العامة المالية، شنت اوساط سياسية حملة على القاضي، طاولت ايضا مطران بيروت للروم الارثوذكس الياس عوده من دون سبب واضح وهو الذي لم يتدخل في القضية اطلاقا بل يدعو تكرارا الى محاسبة اي مرتكب.ينتظر مطارنة الروم الكاثوليك اليوم نتائج انتخابات رؤساء اللجان النيابية لتبيان الخيط الميثاقي من عدمه باعتبار ان طائفتهم حرمت رئاسة لجان نيابية وازنةعلم ان شخصيات من طائفة الروم الكاثوليك كانت بدأت انشاء تجمع قبل نحو ثمانية اشهر، اجتمعت مجددا امس على وقع نداء المطارنة، وقررت اطلاق تجمعها في مؤتمر موسع في ايلول المقبل على ان تبدأ الاستعدادات له من الاسبوع المقبل.يلاحَظ من حجوزات القادمين الى لبنان لتمضية جزء من فصل الصيف في ربوعه ان معظمهم من جنسيات اردنية ومصرية وعراقية، فيما الأكثرية من الخليجيين تتوجه الى تركيا وقبرص وأوروبا.تسود حالة ترقب في حال شُكلت حكومة حول التزام الأحزاب والتيارات السياسية مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة وهو المشروع الذي طالما نادت به الاحزاب السياسية علناً وعملت عكسه ضمناً.بدأت شركات الاعلانات تنفيذ قرار وزير الداخلية بازالة الصور والشعارات الانتخابية وقد ازيلت الصور عن اللوحات على طريق المطار الجديد بانتظار ان تملأ الفراغات وزارة السياحة.عُلم أنّ شخصية سياسية خسرت الإنتخابات النيابية بدأت في إجراء مراجعة لكل نمط سلوكها خلال الفترة السابقة بغية استخلاص الدروس منها.توقّع ديبلوماسيون أن تشهد البلاد حركة غير عادية للإطلاع على التحضيرات الجارية لاستقبال موفد غربي معني بملف كبير.نقلت مصادر دبلوماسية عن شخصية تفاوضية أنّ لبنان هدر فرصة مهمة ولم يسمع نصائح أُسديت إليه سابقاً، وقال إنه ينتظر صحوة لبنانية لئلّا يخسر فرصة قد تكون الأخيرة.نُقل عن مسؤول رفيع أن بقاء موظف مالي كبير في موقعه، بات بحكم الصعب جداً، وذلك قبل حلول تشرين المقبل.بقي حبل السرَّة النيابية موصولاً، حتى مع الكتل التي جاهرت، وامتنعت عن التصويت في جلسة انتخاب رئيس المجلس.لم تحصل شخصية بيروتية ذات سمعة اقتصادية، على أجوبة شافية من شخصيات نافذة تجاه طروحات جاءت لتولي منصب قيد التشاور.يقال إن تكليف "حزب الله" النائب السابق نواف الموسوي بمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية هو بمثابة رد اعتبار له وتهرّب من تحمل المسؤولية، لأنه من المسلّم به أن يكون الحزب قد درس هذا الملف مسبقاً وكوّن فيه قناعات.يتردد في الشمال أن النواب "قدامى المستقبل" في تواصل دائم مع الرئيس سعد الحريري عبر مقربين يتولون ابلاغهم الموقف من كل استحقاق، وأن تصويتهم للرئيس بري جاء بطلب منه وقد يسمون الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة أيضاً إذا طلب منهم ذلك.يحكى عن توقيع اتفاق بين نقابة أصحاب الفنادق وشركات الإعلانات التي تستثمر اللوحات الإعلانية على طريق المطار، لنشر إعلانات ترويجية للسياحة في لبنان برعاية وزارة السياحة و"حزب الله".تصريح غير موفق لوزير أساسي يتعلق بوصول استخدمه لحوادث تتكرر دون أي رادع أمني.تنعكس خطوة قام بها وزير معني بملف واعد بشكل سلبي على معظم الموارد المفترضة.توقع مصدر حكومي أن ينضمّ الى اجتماع الرؤساء الثلاثة الخاص بالبحث بملف الحدود البحرية كل من وزير الخارجية وقائد الجيش لتوحيد المواقف والمقاربات عشيّة وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت ومنعاً لأي حديث عن خلافات.قال مصدر دبلوماسي إن كلام الرئيس السوري بشار الأسد عن قرار المواجهة من الدولة ومؤسساتها وإلى جانبها الشعب مع أية عملية عسكرية تركية رسالة قويّة تشكل مقدّمة لمواقف داعمة من الحلفاء وربما تشكل عامل ردع يدفع القيادة التركية لإعادة النظر بخطتها.