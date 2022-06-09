صحف اليوم 09 حزيران 2022 - 23:53 09/06/2022 23:53:29 هوكشتاين في لبنان مساء الاثنين...ولبنان مصرّ على هذا الموقف (الجمهورية)

هوكشتاين في لبنان مساء الاثنين...ولبنان مصرّ على هذا الموقف (الجمهورية)

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LBCI News Lebanon



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وأكدت مصادر في رئاسة الجمهورية أنه لم يتم إعداد أي رَد مكتوب على مقترح هوكشتاين، وسندلي بملاحظاتنا شفوياً، ونحن من يقرر إذا كنّا سنتقدم لاحقاً برد كتابي أم لا، فهذا قرار لبناني، وليس هو من يُملي علينا ماذا نفعل.



ولفتت المصادر إلى أنّ لبنان على استعداد لتسهيل مهمة هوكشتاين المكوكية، كوسيط نزيه وفق اتفاق الإطار، فلبنان مُصرّ على بقاء الخط 23 مستقيماً مع تعرّج يمنح لبنان حقل قانا كاملاً. علمت "الجمهورية" أن الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين يصل مساء الاثنين المقبل إلى لبنان، وسيلتقي عددا من المسؤولين في منزل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في الرابية، قبل أن يجول على المسؤولين ابتداء من الثلاثاء المقبل حيث من المقرر ان يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون وكلّاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.وأكدت مصادر في رئاسة الجمهورية أنه لم يتم إعداد أي رَد مكتوب على مقترح هوكشتاين، وسندلي بملاحظاتنا شفوياً، ونحن من يقرر إذا كنّا سنتقدم لاحقاً برد كتابي أم لا، فهذا قرار لبناني، وليس هو من يُملي علينا ماذا نفعل.ولفتت المصادر إلى أنّ لبنان على استعداد لتسهيل مهمة هوكشتاين المكوكية، كوسيط نزيه وفق اتفاق الإطار، فلبنان مُصرّ على بقاء الخط 23 مستقيماً مع تعرّج يمنح لبنان حقل قانا كاملاً.

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