صحف اليوم 10 حزيران 2022 - 00:43 10/06/2022 00:43:45 جنبلاط لـ"الجمهورية": اسم الرئيس المكلف يسمّيه اللقاء الديموقراطي وليس أنا

ماذا قال جنبلاط عن ترسيم الحدود البحرية؟

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LBCI News Lebanon





وشدّد جنبلاط في حديث لـ

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ولدى سؤاله عن الاسم الذي يقترحه لتشكيل الحكومة المقبلة، يجيب على قاعدة "فصل السلطات": "اللقاء الديموقراطي هو الذي يسمّي وليس أنا". رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن المطلوب وقف المزايدات والمماحكات في ملف الحدود البحرية والحقوق النفطية، داعياً الى الكف عن "الطلعات والنزلات" التي لا جدوى منها في هذا الملف الحيوي الذي يجب التعاطي معه بمسؤولية عالية بعيداً من أي نوع من أنواع العبث.وشدّد جنبلاط في حديث لـ "الجمهورية" على أنّ اتفاق الإطار الذي انطلق من عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، هو المرجع الوحيد المناسب لمقاربة حقوقنا وفق مقتضيات المصلحة الوطنية اللبنانية استنادًا الى الخط 23، معتبراً انّ الاحتكام إلى هذا الاتفاق يعفينا من كل الاجتهادات التي لا لزوم لها.ولدى سؤاله عن الاسم الذي يقترحه لتشكيل الحكومة المقبلة، يجيب على قاعدة "فصل السلطات": "اللقاء الديموقراطي هو الذي يسمّي وليس أنا".

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