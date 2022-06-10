صحف اليوم
10 حزيران 2022 - 00:43
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جنبلاط لـ"الجمهورية": اسم الرئيس المكلف يسمّيه اللقاء الديموقراطي وليس أنا

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جنبلاط لـ&quot;الجمهورية&quot;: اسم الرئيس المكلف يسمّيه اللقاء الديموقراطي وليس أنا
Lebanon News
رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط  أن المطلوب وقف المزايدات والمماحكات في ملف الحدود البحرية والحقوق النفطية، داعياً الى الكف عن "الطلعات والنزلات" التي لا جدوى منها في هذا الملف الحيوي الذي يجب التعاطي معه بمسؤولية عالية بعيداً من أي نوع من أنواع العبث.

وشدّد جنبلاط في حديث لـ"الجمهورية" على أنّ اتفاق الإطار الذي انطلق من عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، هو المرجع الوحيد المناسب لمقاربة حقوقنا وفق مقتضيات المصلحة الوطنية اللبنانية استنادًا الى الخط 23، معتبراً انّ الاحتكام إلى هذا الاتفاق يعفينا من كل الاجتهادات التي لا لزوم لها.
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ولدى سؤاله عن الاسم الذي يقترحه لتشكيل الحكومة المقبلة، يجيب على قاعدة "فصل السلطات": "اللقاء الديموقراطي هو الذي يسمّي وليس أنا".
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