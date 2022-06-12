صحف اليوم 12 حزيران 2022 - 23:38 12/06/2022 23:38:52 هوكشتين سيستمع إلى موقف لبناني موحّد (الأخبار)

هوكشتين سيستمع إلى موقف لبناني موحّد (الأخبار)

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LBCI News Lebanon





وأوضحت لصحيفة "

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وأكّدت أن أحداً لم يعرف بعد ما في جعبة هوكشتين الذي تبلّغ قبل حضوره بأن على العدو وقف العمل في حقل كاريش.

أكّدت أوساط معنيّة في ملف ترسيم الحدود البحرية أن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين "سيستمع إلى موقف لبناني موحّد" على اقتراح الخط 23 معدلاً الذي قدّمه الى لبنان في شباط الماضي.وأوضحت لصحيفة " الأخبار " أن الردّ اللبناني على اقتراح هوكشتين يستند في جوهره إلى تقييم رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني المقدم عفيف غيث الذي كُلّف من قيادة الجيش، بعد إحالة رئيس الوفد المفاوض العميد بسام ياسين إلى التقاعد، حضور الاجتماع الفني - التقني في قصر بعبدا في آذار الماضي لدرس اقتراح هوكشتين.وأكّدت أن أحداً لم يعرف بعد ما في جعبة هوكشتين الذي تبلّغ قبل حضوره بأن على العدو وقف العمل في حقل كاريش.

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