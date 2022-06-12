السفيرة الأميركية زارت المختارة... وهذا ما شرحته لجنبلاط (الجمهورية)

قبل أيام على وصول الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين، واصلت سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا، يرافقها عدد من مستشاري السفارة، جولاتها، وحطّت نهاية الاسبوع في قصر المختارة، حيث التقت رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في حضور رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط .
وكشفت مصادر إطّلعت على أجواء اللقاء لـ"الجمهورية
"، انّ شيا شرحت لجنبلاط والمشاركين في اللقاء، الظروف التي رافقت قبول هوكشتاين الدعوة اللبنانية لزيارة لبنان ومقتضيات نجاحها على المستويات التقنية والجغرافية والأمنية، مؤكّدة انّ كل الجهود منصّبة لعدم السماح بأي عمل عسكري يؤدي الى أجواء من التشنج في المنطقة، وهو ما لا تتحمّله لا على مستوى لبنان ولا على مستوى المنطقة.