لبنان لأميركا: قانا مقابل كاريش (الأخبار)

كشفت المصادر ان أجواء لقاءات الوسيط الأميركي كانت "جيدة"، وهو "كان مستمعاً وإن بدا أكثر انفتاحاً، وقد أبلغ من التقوه أنه مطّلع على توافق الجميع على موقف واحد سيبلغه إياه الرئيس عون، لكنه يريد أن يسمع الموقف بنفسه من بقية المرجعيات، متمنياً أن يكون الموقف اللبناني موحّداً فعلاً، ومؤكداً أن الولايات المتحدة ترغب في تسريع التفاوض، ولبنان يدرك أن أيّ شركة عالمية لن تعمل في المياه اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق".
ونقلت مصادر لصحيفة "الاخبار
" عنه أن "لبنان كان قد طلب سابقاً اعتماد الخط 23، لكنكم اليوم تطلبون زيادة عليه، وهذا يعدّ تعديلاً. لذلك، على لبنان أن يطلب ذلك رسمياً، وسأعود الى الولايات المتحدة للتواصل مع الإسرائيليين والحصول على جواب منهم".
واستغرب هوكستين "تفاجؤ" اللبنانيين بقدوم منصة الحفر اليونانية إلى حقل كاريش، قائلا " أبلغتكم بموعد قدومها منذ عام"، مشيراً إلى أنه "تبلغ رسمياً من إسرائيل أن السفينة اليونانية لم ترسُ في المنطقة المتنازع عليها".
وبحسب المصادر، بدا هوكشتين مهتماً بالسؤال عن موقف حزب الله والتهديدات التي أطلقها نصر الله الأسبوع الماضي، وحجم القلق من انفجار أمني أو عسكري بسبب ملف الترسيم، من دون أن يخفي قلق واشنطن وتل أبيب من هذه المواقف.