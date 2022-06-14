صحف اليوم 14 حزيران 2022 - 23:59 14/06/2022 23:59:32 هذا هو الموقف اللبناني الذي اتُّفق عليه قبل مجيء هوكشتين (الأخبار)

هذا هو الموقف اللبناني الذي اتُّفق عليه قبل مجيء هوكشتين (الأخبار)

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LBCI News Lebanon



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وبحسب مصادر رفيعة المستوى لـ"

- إقرار لبناني بديمومة الدور الأميركي كوسيط في المفاوضات غير المباشرة.

- عدم تطرّق أي من الرؤساء الثلاثة إلى الخط 29.

- يرى لبنان أن الخط 23 هو الخط الحقوقي مع الحصول على حقل قانا كاملاً. أي أن الخط المرسوم سيكون معكوفاً جنوب الخط 23 ليضمّ كل حقل قانا، ثم يعود ويستقيم مجدداً.

- يطلب لبنان من "إسرائيل" وقف كل الأعمال في المنطقة الحدودية إلى حين حصول الاتفاق.

- في حال موافقة "إسرائيل" على ذلك، وبسبب عدم وجود حكومة، يجري توقيع الاتفاق في الناقورة في محادثات غير مباشرة يتولّاها الأميركي برعاية الأمم المتحدة وبحضور الوفدين اللبناني والإسرائيلي اللذَين كانا يتفاوضان سابقاً، أو بعد تأليف وفد جديد.

- حتى توقيع الاتفاق، يتمّ السماح للشركات الأجنبية بأن تُباشر عملها في البلوكات غير المتنازع عليها. تضمّن الجواب اللبناني على اقتراح الموفد الأميركي آموس هوكستين "ملاحظات عقلانية وتعدّ بمثابة طرح بديل. والآن، نحن من ينتظر الجواب الإسرائيلي لنبني على الشيء مقتضاه" بحسب ما قالت مصادر مطّلعة على لقاءات هوكستين في بيروت أمس، لافتة إلى أن توافق الرؤساء الثلاثة على الموقف "زاده قوة موقف قائد الجيش العماد جوزف عون بالوقوف وراء قرار السلطة السياسية"، علماً بأن القائد عمّم على كل العسكريين، في الخدمة والمتقاعدين، عدم تناول ملف الترسيم إعلامياً.وبحسب مصادر رفيعة المستوى لـ" الأخبار "، يُمكِن اختصار الموقف اللبناني الذي اتُّفق عليه قبل مجيء هوكشتين على النحو الآتي:- إقرار لبناني بديمومة الدور الأميركي كوسيط في المفاوضات غير المباشرة.- عدم تطرّق أي من الرؤساء الثلاثة إلى الخط 29.- يرى لبنان أن الخط 23 هو الخط الحقوقي مع الحصول على حقل قانا كاملاً. أي أن الخط المرسوم سيكون معكوفاً جنوب الخط 23 ليضمّ كل حقل قانا، ثم يعود ويستقيم مجدداً.- يطلب لبنان من "إسرائيل" وقف كل الأعمال في المنطقة الحدودية إلى حين حصول الاتفاق.- في حال موافقة "إسرائيل" على ذلك، وبسبب عدم وجود حكومة، يجري توقيع الاتفاق في الناقورة في محادثات غير مباشرة يتولّاها الأميركي برعاية الأمم المتحدة وبحضور الوفدين اللبناني والإسرائيلي اللذَين كانا يتفاوضان سابقاً، أو بعد تأليف وفد جديد.- حتى توقيع الاتفاق، يتمّ السماح للشركات الأجنبية بأن تُباشر عملها في البلوكات غير المتنازع عليها.

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