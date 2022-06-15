صحف اليوم
15 حزيران 2022 - 00:21
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لقاءات "إيجابية" للوسيط الأميركي في بيروت.. ماذا عن الرد اللبناني؟ (الشرق الأوسط)

لقاءات "إيجابية" للوسيط الأميركي في بيروت.. ماذا عن الرد اللبناني؟ (الشرق الأوسط) Lebanon, news ,lbci ,أخبار ترسيم الحدود,آموس هوكشتاين,لقاءات "إيجابية" للوسيط الأميركي في بيروت.. ماذا عن الرد اللبناني؟ (الشرق الأوسط)
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لقاءات &quot;إيجابية&quot; للوسيط الأميركي في بيروت.. ماذا عن الرد اللبناني؟ (الشرق الأوسط)
Lebanon News
أجمعت مصادر لبنانية على أن لقاءات الوسيط الأميركي كانت "إيجابية"، وقالت مصادر مواكبة للزيارة لـ"الشرق الأوسط" إن هناك "إمكانية كبيرة للتوصل إلى اتفاق يثمر استئنافاً للمفاوضات غير المباشرة بوساطة وتسهيل أميركيين وتحت علم الأمم المتحدة وفي مركزها في الناقورة" في جنوب لبنان.

وعلمت "الشرق الأوسط" أن الرد اللبناني لم يكن مكتوباً، بل شفهياً، وأنه على ضوء الجواب الإسرائيلي على المقترح اللبناني الذي قدّمه عون شفهياً، تُقرر مسألة المفاوضات غير المباشرة.
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وأشارت المصادر إلى أنه لدى التطرق إلى مسألة شروع إسرائيل بالإنتاج في منطقة متنازع عليها، قال هوكشتاين إن السفينة "تقف على مسافة بعيدة عن المنطقة المتنازع عليها بنحو ميلين ونصف الميل"، وأشار إلى أن معلوماته تفيد بأن السفينة ستبقى في هذه المنطقة.
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