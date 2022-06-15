نجاة عون صليبا لـ "نداء الوطن": سأدافع "بشراسة" عن حقوق المرأة

وعدت النّائبة نجاة عون صليبا بالدفاع "بشراسة" عن حقوق المرأة في المجلس النيابي.
وأكّدت في حوار أجرته صحيفة "نداء الوطن"
معها للاطّلاع منها على أبرز مواقفها من مشاريع القوانين الخاصّة بقضايا المرأة في المجلس النيابي، ضرورة تطبيق المساواة التامة بين المرأة والرجل لمجتمع متوازن وسليم. كما أيّدت آليّة تضمن انخراط المرأة اللبنانيّة في الحياة البرلمانيّة.
واستنكرت صليبا عدم إقرار قانون حماية القاصرات من التزويج المبكّر حتّى الآن.
اضافة الى ذلك، إنتقدت أسلوب التّصويت الإقصائي ضدّ نوّاب التغيير في انتخابات اللّجان النّيابيّة، وكذلك تصوير منح المرأة حقّ إعطاء الجنسيّة لأبنائها على أنّه تهديد ديموغرافي للمسيحيين، وشدّدت على ضرورة التنسيق والتّعاون الكامل مع زملائها في تكتّل قوى التّغيير، ومع أبرز الناشطين في قضايا المجتمع المدني، لإقرار القوانين الإصلاحيّة، لا سيّما تلك المتعلّقة بالدفاع عن قضايا المرأة. في ما يلي نصّ الحوار مع الدكتورة صليبا.