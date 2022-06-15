صحف اليوم
15 حزيران 2022 - 00:29
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لهذا السبب يؤجل عون الاستشارات النيابية (الشرق الأوسط)

لهذا السبب يؤجل عون الاستشارات النيابية (الشرق الأوسط) Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاستشارات النيابية,ميشال عون,لهذا السبب يؤجل عون الاستشارات النيابية (الشرق الأوسط)
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لهذا السبب يؤجل عون الاستشارات النيابية (الشرق الأوسط)
Lebanon News
فوجئ عدد من النواب لدى سؤالهم الدوائر المعنية في القصر الجمهوري عن الأسباب الكامنة وراء عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون النواب للاشتراك في الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بالجواب الذي أبلغتهم إياه بأن هناك إشكالية ميثاقية يمكن أن تؤخر توجيه الدعوة لهم، وتتعلق بأن "الثنائي الشيعي" وحلفاءه يميلون إلى تسمية من يتولى تشكيلها مع أنه يفتقد إلى الميثاقية بذريعة أن الكتل المسيحية في البرلمان على اختلاف انتماءاتها ليست في وارد تسميته، بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".
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ولفت النواب أنفسهم لـ"الشرق الأوسط" إلى أن عون باشتراطه على الرئيس المكلف بأن يحظى بتأييد لا يفتقد، كما يدعي الفريق السياسي المحسوب عليه إلى الميثاقية، يريد أن يستبق الاستشارات المُلزمة بإصداره الأحكام على النيات بالنيابة عن الكتل النيابية، وهذا ما يؤدي إلى حشره في الزاوية لأنه لا يحق له وضع شروط على الإرادة النيابية والاستعصاء سلفاً على ما ستقرره هذه الكتل في الاستشارات.
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