صحف اليوم
16 حزيران 2022 - 00:25
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شروط يضعها عون لتسمية رئيس الحكومة (الشرق الأوسط)

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شروط يضعها عون لتسمية رئيس الحكومة (الشرق الأوسط)
Lebanon News
قالت مصادر سياسية متعددة الانتماءات إن رئيس الجمهورية ميشال عون يستبق دعوة النواب للاشتراك في الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بوضع شروطه على الرئيس المكلف التي تأتي متطابقة للشروط الموضوعة من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وكشفت لـ"الشرق الأوسط" أنه يشترط إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإدراج بند التعيينات الإدارية على جدول أعمال الحكومة العتيدة فور نيلها ثقة المجلس النيابي واسترداد الأموال التي تم تحويلها بعد انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 من خلال البت بالتدقيق الجنائي.
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