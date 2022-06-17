صحف اليوم
17 حزيران 2022 - 00:18
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مهلة "ضرورية" قبل موعد الإستشارات... هل ينتظم "التغييريون" في تكتل نيابي؟ (الجمهورية)

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مهلة &quot;ضرورية&quot; قبل موعد الإستشارات... هل ينتظم &quot;التغييريون&quot; في تكتل نيابي؟ (الجمهورية)
Lebanon News
بعد الدعوة إلى إستشارات التكليف، رأت مصادر مطلعة على أجواء القصر الجمهوري أن المهلة الفاصلة عن موعد الخميس المقبل كانت ضرورية جدًا وهي مهلة حض للكتل النيابية على أن تبدأ البحث عن مرشحيها لتشكيل الحكومة الجديدة وخوض الحوار المفترض أن يبدأ فيما بينها حول هذا الإستحقاق.

ولفتت المصادر لصحيفة "الجمهورية" إلى أن أي تفسير آخر قد يحمل أبعادًا أخرى لا يعني رئيس الجمهورية، فهو وبكل بساطة أعطى مزيدًا من الوقت للكتل النيابية للوصول إلى قرارات في شأن التكليف في ظل التشكيلات والتكتلات الجديدة الناجمة من الإنتخابات النيابية.
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وعن الحجم الكبير للنواب المنفردين والمستقلين، كشفت المصادر عن أنه خلال الإتصالات التي أجريت قبيل وضع برنامج الإستشارات، لم تتبلغ الدوائر المعنية بانتظام النواب التغييريين وغيرهم في أي تكتل نيابي.
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