مشلب لـ"الجمهورية": سنعمم اليوم الطعون المقدمة على النواب المطعون بنيابتهم

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أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أنه سيعمم من اليوم الطعون المقدمة على النواب المطعون بنيابتهم وأعضاء المجلس للإطلاع عليها والوقوف على حجمها من ضمن المهلة المنصوص عنها بشكل واضح ومحدد.وأوضح لصحيفة "" أنه عند انتهاء هذه المرحلة، سيصار إلى إحالة الطعون إلى أعضاء المجلس وتعيين مقرر أو ربما مقررين لطعون محددة إذا دعت الحاجة لذلك.وأشار إلى أنه في حال تم الإطلاع على البعض منها، يمكن أن تجري عملية التوزيع على الأعضاء بطريقة متدرجة، قائلًا: "لمثل هذه الإحالة محاذيرها وظروفها نظرًا إلى حساسية البعض منها لدواع مناطقية ومعايير أخرى مختلفة يجب مراعاتها سعيًا إلى الصدقية في التعاطي معها وصونًا لمصالح الطاعن والمطعون بنيابته في آن، وبما يضمن الوصول إلى الحقائق التي تحدد مصيرها وهي التي تقود إلى القرارات النهائية لجهة رفضها أو قبولها."