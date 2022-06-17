صحف اليوم
17 حزيران 2022 - 00:39
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معراب والمختارة: مشاركة كاملة أم لا؟ (الأخبار)

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معراب والمختارة: مشاركة كاملة أم لا؟ (الأخبار)
Lebanon News
مشكلة ميقاتي تبدو محلية، إذ إن القوات اللبنانية لا تزال تمانع تسميته والمشاركة في الحكومة، فيما يرفض التيار الوطني الحر تسميته أيضًا، ما يجعله عمليًا بلا غطاء مسيحي.

ويتابع ميقاتي عن كثب اللقاءات المتواصلة بين القوات اللبنانية والحزب الإشتراكي، والتي ستستكمل الأحد في لقاء يجمع في معراب سمير جعجع وموفدين من وليد جنبلاط.
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وبحسب ما أفادت مصادر لصحيفة "الأخبار"، فإن جنبلاط لا يرفض فكرة الإتفاق على إسم بديل، لكنه يعتقد بأن ميقاتي هو الأنسب في الوقت الحالي، كونه يحظى بدعم خارجي.

وأشارت معلومات إلى أن القوات تبدي ليونة في احتمال التراجع عن موقفها الرافض المشاركة في الحكومة، إلا أنها تنتظر المزيد من المشاورات قبل إعلان موقفها النهائي من التسمية ومن المشاركة في الحكومة.
 
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