صحف اليوم
17 حزيران 2022 - 00:49
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فرنسا في لبنان: إتصالات لا مبادرات (الأخبار)

فرنسا في لبنان: إتصالات لا مبادرات (الأخبار) Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,فرنسا,فرنسا في لبنان: إتصالات لا مبادرات (الأخبار)
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فرنسا في لبنان: إتصالات لا مبادرات (الأخبار)
Lebanon News
أشارت مصادر سياسية في لبنان وجهات إعلامية فرنسية إلى تسريبات تتحدث عن رغبة فرنسية في عقد مؤتمر جديد يعقد أول الخريف المقبل لبدء حوار بين اللبنانيين.

وأفادت معلومات لصحيفة "الأخبار" بأن السفيرة الفرنسية في بيروت تنفي علمها بشيء من هذا القبيل، كما أن المسؤولين الفرنسيين خلال جلساتهم مع القوى السياسية لا يأتون على ذكر الأمر، بحسب ما قال أكثر من مصدر سياسي بارز.
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وفي سياق آخر، ومع أن الإنفتاح الفرنسي يجري تغليفه بإطار إقتصادي إستثماري، تربطه مصادر مطلعة بأهداف مبيتة تتجاوز مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة أو مجرد حجز مكان لها فيه.
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