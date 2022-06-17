فرنسا في لبنان: إتصالات لا مبادرات (الأخبار)

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أشارت مصادر سياسية في لبنان وجهات إعلامية فرنسية إلى تسريبات تتحدث عن رغبة فرنسية في عقد مؤتمر جديد يعقد أول الخريف المقبل لبدء حوار بين اللبنانيين.وأفادت معلومات لصحيفة "" بأن السفيرة الفرنسية في بيروت تنفي علمها بشيء من هذا القبيل، كما أن المسؤولين الفرنسيين خلال جلساتهم مع القوى السياسية لا يأتون على ذكر الأمر، بحسب ما قال أكثر من مصدر سياسي بارز.وفي سياق آخر، ومع أن الإنفتاح الفرنسي يجري تغليفه بإطار إقتصادي إستثماري، تربطه مصادر مطلعة بأهداف مبيتة تتجاوز مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة أو مجرد حجز مكان لها فيه.