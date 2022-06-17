الاتصالات الجارية على خط التكليف.. عالقة في "بازار مفتعل" (الجمهورية)

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أفادت معلومات "" من مصادر معنية بحركة الاتصالات الجارية على خط التكليف، فإنّ هذه الإتّصالات عالقة في بازار مفتعل، يسعى من خلاله بعض الأطراف إلى تفصيل "رئيس مكلّف تشكيل الحكومة،على مقاس شروطه ومواصفاته".واكّدت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، انّ الرئيس نجيب ميقاتي هو المتصدّر الوحيد في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة، وانّ بورصة الاسماء القليلة او بالأحرى المحدودة التي تمّ التداول بها في الأيام الاخيرة، لم تحمل اسماً موازياً له يمكن ان تلتقي حوله أكثرية نيابية معيّنة تسمّيه في استشارات الخميس، ما يعني انّ تكليف ميقاتي بات شبه محسوم الخميس المقبل.