صحف اليوم 18 حزيران 2022 - 17:25 18/06/2022 17:25:06 مصادر لـ "الأنباء الكويتية" : دريان اكد أن النواب هم من يسمون الرئيس المكلف

مصادر لـ "الأنباء الكويتية" : دريان اكد أن النواب هم من يسمون الرئيس المكلف

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مفتي دريان,النواب ,مصادر لـ "الأنباء الكويتية" : دريان اكد أن النواب هم من يسمون الرئيس المكلف

LBCI News Lebanon

ذكرت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء الكويتية" ان عملية جس نبض استهدفت الوقوف على رأي المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان في شأن تسمية الرئيس المكلف، وكان الرد الثابت على ذلك بأن النواب هم من يسمون وأن دار الفتوى تبارك اذا جاءت التسمية لمصلحة الوطن والمواطن. الإعلان

الإعلان